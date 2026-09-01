Les 20 ans du Centre Socioculturel Grand Nord à Niort Maison de quartier Nord Niort
samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier Nord · Niort
Informations pratiques
Niort
Les 20 ans du Centre Socioculturel Grand Nord à Niort
Maison de quartier Nord 1 Place de Strasbourg Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le centre socioculturel Grand Nord célèbre ses 20 ans ! Pour l’occasion, une après-midi et une soirée festives vous attendent avec au programme : spectacle, goûter, animations, boom, ateliers, expositions et apéro dînatoire. .
Maison de quartier Nord 1 Place de Strasbourg Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 28 14 92 acceuil.grandnord@csc79.org
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English : Les 20 ans du Centre Socioculturel Grand Nord à Niort
L’événement Les 20 ans du Centre Socioculturel Grand Nord à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin
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