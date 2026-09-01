Informations pratiques

Moutoux

Les 20 ans du Ranch Jack

Moutoux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Au programme

Marché de producteurs et artisans locaux

Finale des challenges internes de tir à l’arc à cheval et d’Équifun

Démonstrations équestres

Village des enfants avec baptêmes à poney

Buvette, restauration et tombola tout au long de la journée

Pour cette édition anniversaire, nous vous proposerons également de découvrir l’histoire du Ranch Jack et ses origines martiniquaises, car avant de s’installer au Moutoux, l’aventure a commencé de l’autre côté de l’Atlantique.

Un repas créole sera proposé sur réservation pour prolonger le voyage et partager un moment convivial. .

Moutoux 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 80 41 04

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English : Les 20 ans du Ranch Jack

L’événement Les 20 ans du Ranch Jack Moutoux a été mis à jour le 2026-08-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA