Les 20 ans du Ranch Jack Moutoux
dimanche 27 septembre 2026 · Moutoux
Informations pratiques
Moutoux
Les 20 ans du Ranch Jack
Moutoux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Au programme
Marché de producteurs et artisans locaux
Finale des challenges internes de tir à l’arc à cheval et d’Équifun
Démonstrations équestres
Village des enfants avec baptêmes à poney
Buvette, restauration et tombola tout au long de la journée
Pour cette édition anniversaire, nous vous proposerons également de découvrir l’histoire du Ranch Jack et ses origines martiniquaises, car avant de s’installer au Moutoux, l’aventure a commencé de l’autre côté de l’Atlantique.
Un repas créole sera proposé sur réservation pour prolonger le voyage et partager un moment convivial. .
Moutoux 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 80 41 04
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English : Les 20 ans du Ranch Jack
L’événement Les 20 ans du Ranch Jack Moutoux a été mis à jour le 2026-08-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA