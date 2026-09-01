UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moutoux

Les 20 ans du Ranch Jack Moutoux

dimanche 27 septembre 2026 · Moutoux

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
39300 Moutoux
Département
Jura
Tarif

Moutoux

Les 20 ans du Ranch Jack

Moutoux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Au programme
Marché de producteurs et artisans locaux
Finale des challenges internes de tir à l’arc à cheval et d’Équifun
Démonstrations équestres
Village des enfants avec baptêmes à poney
Buvette, restauration et tombola tout au long de la journée
Pour cette édition anniversaire, nous vous proposerons également de découvrir l’histoire du Ranch Jack et ses origines martiniquaises, car avant de s’installer au Moutoux, l’aventure a commencé de l’autre côté de l’Atlantique.
Un repas créole sera proposé sur réservation pour prolonger le voyage et partager un moment convivial.   .

Moutoux 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 80 41 04 

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English : Les 20 ans du Ranch Jack

L’événement Les 20 ans du Ranch Jack Moutoux a été mis à jour le 2026-08-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA