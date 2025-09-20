Les 20 ans du SHD Service historique de la Défense Vincennes

Les 20 ans du SHD 20 et 21 septembre Service historique de la Défense Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’histoire du Service Historique de la Défense grâce à une exposition spéciale en l’honneur de ses 20 ans.

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France

Exposition « Les 20 ans du SHD »