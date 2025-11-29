Les 20 ans du Silo LE SILO Le Mans
Tarif : – –
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Depuis 20 ans, le Silo fait résonner la musique au Mans et en Sarthe répétitions, résidences, ateliers, cours… Pour fêter cette belle aventure, nous vous invitons à une grande porte ouverte festive avec animations, ateliers, expositions et concerts surprises ! .
