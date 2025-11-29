Les 20 ans du Silo LE SILO Le Mans

Les 20 ans du Silo

LE SILO 27 Rue François Monier Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Depuis 20 ans, le Silo fait résonner la musique au Mans et en Sarthe répétitions, résidences, ateliers, cours… Pour fêter cette belle aventure, nous vous invitons à une grande porte ouverte festive avec animations, ateliers, expositions et concerts surprises ! .

