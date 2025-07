Les 20èmes Rencontres de Monthelon 2025 Route de Montbard Montréal

Cette année, les Rencontres de Monthelon seront marquées par une multitude de propositions artistiques qui explorent la complexité et la richesse de l’humain à travers le prisme de la poésie, de la musique, de la danse, de l’humour, de la folie des corps, de la fantaisie et de la dérision. Une ode artistique à ce qui nous unit.

Le 24, 25, 26 juillet: Cinq spectacles dont quatre tout public et un à partir de 16 ans, trois concerts, trois DJ, une performance des jeunes circassiennes, une restauration faite dans notre cuisine par Molly avec des produits locaux et bios, un bar, des expositions de photos et d’illustration, des pop-ups surprises et même de l’aquagym qui sort de l’ordinaire.

Avec un fort désir d’ouvrir ce festival et ces moments de joie à toutes et à tous, nous avons décidé cette année d’appliquer une tarification qui vous donne la liberté de décider ce que vous pouvez ou voulez payer. Au moment de l’achat, vous demandez simplement le tarif de votre choix et si vous voulez un pass d’ un soir, deux soirs ou trois soirs.

Le site du Château de Monthelon bénéficie de sanitaires PMR, et ses infrastructures sont adaptées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Le Château de Monthelon est un Atelier de fabrique artistique reconnu comme tel par le Ministère de la Culture, accueillant en moyenne 50 projets artistiques professionnels par an, issus de plus de 15 nationalités. Les Rencontres de Monthelon est le temps fort le plus important de la vie du château, invitant des artistes qui ont été accueillis en résidence dans le passé, afin de nous partager leurs créations théâtrales, circassiennes et musicales. Cette année, nous fêtons vingt années de ce moment phare dans le calendrier culturel de la région.

Outre la nourriture physique, visuelle et intellectuelle, le restaurant, le bar et la piste de danse sont ouverts à toutes et tous. Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Voici un aperçu de la programmation

Fin d’après-midi / Dès 16h30

ON DEMARRE cette année à 17h30 avec un super spectacle sur l’amour. Arrivez à l’heure. Ne le ratez pas!

L’AMOUR Cie Muchemuche – Cirque expressif, magie nouvelle, musique live. Voulez-vous qu’on s’aime ? Question. Réponses.

À partir de 6 ans. Tous les jours à 17h30

Début de soirée / Dès 19h

L’EXPEDITION DÖNNER Cie Fantôme Théâtre fantastique et visuel. Une adaptation moderne, délirante et sensorielle du Petit Poucet. À partir de 6 ans, sous chapiteau. Tous les jours à 19h

V’LÀ – Cie Anomalie cirque clown et science fiction. Voyage intergalactique à la rencontre des êtres sublimes. Tout public. Tous les jours à 20h15

CLAMEURS – (concert oriental éclectique) Un oud et une contrebasse qui se jouent des styles et des genres. Jeudi à 21h

MÉLISSA LAVEAUX (concert intimiste) – La chanteuse d’origine canadienne et haïtienne revient à Monthelon, seule à la guitare. Vendredi à 21h

Fin de soirée / Dès 21h30

DOLIPRANE – Cirque théâtre. Comment mener, avec humour, une expérience collective sur le vif (et sa douleur). À partir de 10 ans. Jeudi et vendredi à 22h15,

samedi à 21h30

ANTRE-AUTRE-CHOSES – Performance, installation plastique, clown. À la recherche de nos arrière-mondes et de l’esprit nu qui s’y mon(s)tre.

À partir de 16 ans (nudité). Jeudi 22h15, vendredi à 17h45 et 22h30, samedi à 17h45 et 21h30

AVALANCHE KAITO – Concert hybride et explosif. Rencontre ébouriffante entre un chanteur burkinabé, petit fils de griot, et un duo électro-basse-batterie. Attention, on danse ! Sous chapiteau – samedi à 22h30

… dans la nuit

DJ Choucroute (jeudi) // Macronne Lacrymocratie (vendredi) // DJ Felix (samedi)

En plus, des petits pop-up et des surprises créatives et relaxantes:

PARAPLATE Le Duo d’1m² (Nina et Cassandre), cirque aérien. Tous les jours

AQUAGYM Avec Jessy et Vanessa (sportif, clownesque…sur inscription). Apportez vos maillots! Tous les jours au début de la soirée

La caravane de SÉRIGRAPHIE apportez un t-shirt et imprimez votre dessin dessus pour partir avec un vêtement original.

EXPO PHOTO Pierre Bertrand, In situ

EXPO DESSIN Alvaro Ito En salle, l’auteur de l’affiche des Rencontres 2025

L’ESPACE « MARCHÉ AUX PENSÉES », à l’abri du soleil:

– Friperie collective: Apportez un vêtement que vous adorez mais que vous ne portez plus, et repartez avec un nouveau. TATOUAGE, PEINTURE POUR ENFANTS, )

– Un stand pour la Palestine: vente de produits palestiniens qui viennent tout droit de Cisjordanie.

– Un coin de lecture engagé grâce aux livres qu’on nous prête; un espace de détente et de réflexion.

– Stand de fabrication de badges

– Un stand de faux tatouages et de maquillage du visage

Route de Montbard Château de Monthelon Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 18 24

