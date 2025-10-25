Les 23H59 du Jeu Mézières-sous-Lavardin

Mézières-sous-Lavardin Sarthe

✨ 23H59 du Jeu ✨

Un souffle mystérieux traverse Mézières-sous-Lavardin…

À partir du 25 octobre 2025 à 12h00, la salle des fêtes se métamorphose en un univers où les aiguilles de l’horloge semblent suspendues pendant 23h59.

Plongez dans une atmosphère unique où familles, curieux et passionnés se retrouveront autour de jeux, de découvertes et de convivialité.

Lieu Salle des fêtes de Mézières-sous-Lavardin

Public Grand public, familles, joueurs passionnés

Quand À partir du 25/10/2025 à 12h00

Le compte à rebours est lancé… .

Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire association@coquille-de-bois.fr

