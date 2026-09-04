Les 24 Heures de Couture de Coussins-Coeur Place du Souvenir Plouider

Informations pratiques

Plouider

Les 24 Heures de Couture de Coussins-Coeur

Place du Souvenir Espace Roger Calvez Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 12:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-07

Les Petites Mains des Légendes vous invitent à participer à leur Challenge solidaire de 24 Heures de Couture de Coussins-cœur !

Animation gratuite sur inscription, ouverte au public, où couturiers-ères confirmés-es ou débutants-es se relaieront pendant 24h pour confectionner des coussins-cœur destinés aux personnes atteintes du cancer du sein. Au terme de ces 24 Heures, les coussins-coeurs seront offerts aux services médicaux de la région brestoise.

Inscription auprès des Petites Mains des Légendes .

Place du Souvenir Espace Roger Calvez Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 6 32 00 18 24

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English :

L’événement Les 24 Heures de Couture de Coussins-Coeur Plouider a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne