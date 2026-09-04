Les 24 Heures de Couture de Coussins-Coeur Place du Souvenir Plouider
mercredi 7 octobre 2026 · Place du Souvenir · Plouider
Informations pratiques
Plouider
Les 24 Heures de Couture de Coussins-Coeur
Place du Souvenir Espace Roger Calvez Plouider Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 12:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-07
Les Petites Mains des Légendes vous invitent à participer à leur Challenge solidaire de 24 Heures de Couture de Coussins-cœur !
Animation gratuite sur inscription, ouverte au public, où couturiers-ères confirmés-es ou débutants-es se relaieront pendant 24h pour confectionner des coussins-cœur destinés aux personnes atteintes du cancer du sein. Au terme de ces 24 Heures, les coussins-coeurs seront offerts aux services médicaux de la région brestoise.
Inscription auprès des Petites Mains des Légendes .
Place du Souvenir Espace Roger Calvez Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 6 32 00 18 24
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English :
L’événement Les 24 Heures de Couture de Coussins-Coeur Plouider a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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