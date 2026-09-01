Informations pratiques

Buzançais

Les 24 heures de danse

Rue des Écoles Buzançais Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

La salle des fêtes de Buzançais accueille la deuxième édition des 24 heures de Danse, un rendez-vous caritatif organisé au profit du Téléthon par l’Association familiale de Buzançais.

Pendant 24 heures, danseurs, associations, artistes et participants se succéderont dans une ambiance festive et solidaire, rythmée par de nombreuses animations dont une boum pour les enfants.

Cette manifestation réunira notamment DJ Event Flo et Marco, Les Pastouriaux, Fabrice Guillot et Lucie Chartier, Sonia Villeret, Hugues Pijol, American Country 18-36, So caliente, des jeunes talents disco, et bien d’autres temps forts.

Un bel événement solidaire à partager largement pour soutenir le Téléthon. .

Rue des Écoles Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 13 42 18 09

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English :

A hike organized by the ACS Buzançais walking section affiliated to Ufolep.

L’événement Les 24 heures de danse Buzançais a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme