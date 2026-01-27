Les 24 Heures de Don du Sang Stade Marie-Marvingt Le Mans

Les 24 Heures de Don du Sang

Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 19:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Retour des 24 heures de don de sang.

La 10e édition des 24 Heures du Don de Sang se tient le mercredi 11 février 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans. En une heure, on peut sauver trois vies… Alors on compte sur vous ! .

Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dondusangcenomane@hotmail.fr

English :

Back from the 24-hour blood drive.

