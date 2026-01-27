Les 24 Heures de Don du Sang Stade Marie-Marvingt Le Mans
mercredi 11 février 2026.
Les 24 Heures de Don du Sang
Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 19:30:00
2026-02-11
Retour des 24 heures de don de sang.
La 10e édition des 24 Heures du Don de Sang se tient le mercredi 11 février 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans. En une heure, on peut sauver trois vies… Alors on compte sur vous ! .
Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dondusangcenomane@hotmail.fr
English :
Back from the 24-hour blood drive.
