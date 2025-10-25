LES 24 HEURES DE L’ACCORDÉON 2025 LA CAVE POÉSIE Toulouse

LES 24 HEURES DE L’ACCORDÉON 2025 LA CAVE POÉSIE Toulouse samedi 25 octobre 2025.

Les Accords Hédonistes Concert marathon.

Comme vous êtes de plus en plus à courir à nos côtés ce marathon hors normes, le parcours s’agrandit et la course passera même par la Chapelle des Carmélites.

Pendant 25h non-stop de 18h à 18h.

Salles Foyer, Cave, Cour et Chapelle des Carmélites

Il y aura toujours de quoi se restaurer à mi-parcours, de quoi boire tout le long de la course, de quoi danser, de quoi jouer, de quoi passer à l’heure d’hiver dans la chaleur du foyer et même une équipe technique pour les accordéons qui rendraient leur dernier souffle, avec les meilleurs facteurs de la Région.

Cette année il y aura un bal kréyol et un spectacle jeune public, en partenariat avec l’équipe du Mois Kréyol, un bal forró, un bal tango, un bal trad, du classique, du jazz, de la chanson, des impros, du métal le plus dur au musette le plus tendre.

Il ne manque plus que vous. .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

English :

Les Accords Hédonistes Marathon concert.

As more and more of you join us in running this extraordinary marathon, the route has been extended to include the Chapelle des Carmélites.

For 25 hours non-stop from 6pm to 6pm.

Rooms: Foyer, Cellar, Courtyard and Chapelle des Carmélites

German :

Les Accords Hédonistes Marathon-Konzert.

Da immer mehr von Ihnen an unserer Seite diesen außergewöhnlichen Marathon laufen, wird die Strecke erweitert und der Lauf führt sogar durch die Chapelle des Carmélites.

25 Stunden lang nonstop von 18 Uhr bis 18 Uhr.

Räume: Foyer, Keller, Hof und Karmeliterkapelle

Italiano :

Les Accords Hédonistes Concerto di maratona.

Poiché sempre più persone si uniscono a noi per correre questa straordinaria maratona, il percorso è stato ampliato per includere la Chapelle des Carmélites.

Per 25 ore ininterrotte dalle 18.00 alle 18.00.

Sale: Foyer, Cantina, Cortile e Cappella dei Carmelitani

Espanol :

Les Accords Hédonistes Concierto maratón.

Como cada vez sois más los que os unís a nosotros para correr este extraordinario maratón, el recorrido se ha ampliado para incluir la Chapelle des Carmélites.

Durante 25 horas ininterrumpidas de 18:00 a 18:00 horas.

Salas: Vestíbulo, Bodega, Patio y Chapelle des Carmélites

