Les 24 heures du Téléthon à La Bonneville-sur-Iton, du 05.12 au 06.12.2025 La Bonneville-sur-Iton

Les 24 heures du Téléthon à La Bonneville-sur-Iton, du 05.12 au 06.12.2025
Espace des Prés de la Noé La Bonneville-sur-Iton Eure
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-05
24h de sport en salle pour le Téléthon vélo, course à pied, balade nocturne …
Espace des Prés de la Noé, La Bonneville-sur-Iton .
Espace des Prés de la Noé La Bonneville-sur-Iton 27190 Eure Normandie communication.lbv@gmail.com
