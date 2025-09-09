Les 24 heures pour l’emploi et la formation – Angers 2025 – Centre de Congrès Jean Monnier – Destination Angers Angers

Le mardi 9 septembre 2025 se tiendra la quatrième édition des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » au Centre des Congrès de Angers.

Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir en CDI, CDD, stage, alternance, dans de nombreux secteurs d’activité : Transport et logistique, banque-assurance, sécurité-défense, commerce, habitat social et bien d’autres encore.

Ce salon gratuit et ouvert à tous s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux étudiants à la recherche d’un stage, aux jeunes diplômés en quête du premier job, mais aussi aux personnes en poste, à l’écoute du marché, souhaitant compléter leur formation ou s’informer sur la reconversion professionnelle.

Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Toutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, les infos pratiques et les inscriptions) seront en ligne sur le site internet de l’événement. Inscription coupe-file sur :

[https://24h-emploi-formation.com/angers-2025#/](https://24h-emploi-formation.com/angers-2025#/)

