Informations pratiques

Monnet-la-Ville

Les 24h de l’Hydromel

Salle des fêtes Monnet-la-Ville Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Venez vivre une expérience unique.

Animations, restauration, musique le 29/08.

Jeux, défis, pétanque, exposition de véhicules, tombola.

Petit-déjeuner le 30/08.

Prévente en ligne. .

Salle des fêtes Monnet-la-Ville 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 47 52 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 24h de l’Hydromel

L’événement Les 24h de l’Hydromel Monnet-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA