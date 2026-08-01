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AGENDA · Monnet-la-Ville

Les 24h de l’Hydromel Monnet-la-Ville

samedi 29 août 2026 · Monnet-la-Ville

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
39300 Monnet-la-Ville
Département
Jura
Tarif

Monnet-la-Ville

Les 24h de l’Hydromel

Salle des fêtes Monnet-la-Ville Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Venez vivre une expérience unique.
Animations, restauration, musique le 29/08.
Jeux, défis, pétanque, exposition de véhicules, tombola.
Petit-déjeuner le 30/08.
Prévente en ligne.   .

Salle des fêtes Monnet-la-Ville 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 47 52 11 

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English : Les 24h de l’Hydromel

L’événement Les 24h de l’Hydromel Monnet-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA