Les 24h de l’Hydromel Monnet-la-Ville
samedi 29 août 2026 · Monnet-la-Ville
Informations pratiques
Monnet-la-Ville
Les 24h de l’Hydromel
Salle des fêtes Monnet-la-Ville Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Venez vivre une expérience unique.
Animations, restauration, musique le 29/08.
Jeux, défis, pétanque, exposition de véhicules, tombola.
Petit-déjeuner le 30/08.
Prévente en ligne. .
Salle des fêtes Monnet-la-Ville 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 47 52 11
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English : Les 24h de l’Hydromel
L’événement Les 24h de l’Hydromel Monnet-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA