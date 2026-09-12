Informations pratiques

Sélestat

Les 24H de Sélestat

rue des Sapins Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Défi sportif, record du monde autour du sapin de Noël, animations, musique live, DJ et tartes flambées venez vivre une grande fête solidaire !

Pour les 40 ans du Téléthon, les 24H de Sélestat voient grand ! Défi sportif, record du monde autour du sapin de Noël, animations, musique live, DJ et tartes flambées venez vivre une grande fête solidaire ! 0 .

rue des Sapins Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 47 59 95 lesdefisdetwige@gmail.com

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English :

Sports challenges, a world record attempt around the Christmas tree, activities, live music, DJs, and tartes flambées: come join us for a big charity celebration!

L’événement Les 24H de Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme