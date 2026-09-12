UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sélestat

Les 24H de Sélestat Sélestat

vendredi 4 décembre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
rue des Sapins
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Les 24H de Sélestat

rue des Sapins Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :
2026-12-04

Défi sportif, record du monde autour du sapin de Noël, animations, musique live, DJ et tartes flambées venez vivre une grande fête solidaire !
Pour les 40 ans du Téléthon, les 24H de Sélestat voient grand ! Défi sportif, record du monde autour du sapin de Noël, animations, musique live, DJ et tartes flambées venez vivre une grande fête solidaire ! 0  .

rue des Sapins Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 47 59 95  lesdefisdetwige@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sports challenges, a world record attempt around the Christmas tree, activities, live music, DJs, and tartes flambées: come join us for a big charity celebration!

L’événement Les 24H de Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)