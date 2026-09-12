Les 24H de Sélestat Sélestat
vendredi 4 décembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Les 24H de Sélestat
rue des Sapins Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Défi sportif, record du monde autour du sapin de Noël, animations, musique live, DJ et tartes flambées venez vivre une grande fête solidaire !
Pour les 40 ans du Téléthon, les 24H de Sélestat voient grand ! Défi sportif, record du monde autour du sapin de Noël, animations, musique live, DJ et tartes flambées venez vivre une grande fête solidaire ! 0 .
rue des Sapins Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 47 59 95 lesdefisdetwige@gmail.com
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English :
Sports challenges, a world record attempt around the Christmas tree, activities, live music, DJs, and tartes flambées: come join us for a big charity celebration!
L’événement Les 24H de Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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