Les 24h du Bien-être en faveur du TÉLÉTHON LOURDES Lourdes

Les 24h du Bien-être en faveur du TÉLÉTHON

LOURDES 44 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

C’est le retour des 24h du Bien-être en faveur du TÉLÉTHON✨

Venez découvrir les 24h du BIEN ÊTRE chez @maisondumonde65 & @studiomdm65 ! 24h pour vous ressourcer autour d’activités BIEN-ÊTRE tel que

• Le Pilates Ball • Le Pilates Détente • La Danse Intuitive • La Sophrologie • Le HOT Pilates • La Danse Parent/Enfant • La Danse Parent/Ados • Le Stretching Maximal • La Zumba Dance Form’ ✨

️ Retrouvez le planning avec les intervenants en swipant sur la droite. Des masterclass pour votre bien-être avec de supers intervenants !

Tous les profits seront réservés au Téléthon. Votre participation à cet événement contribue à cette action solidaire !

5€ les 24H Adhérents MDM65

10€ les 24H Non Adhérents MDM65

Pour vous inscrire, merci de vous présenter à l’accueil du Centre dès le Mercredi 19/11 pour choisir les disciplines que vous souhaitez ou par mail mdm@maisondumonde65.org

️ Une urne sera à l’accueil pour déposer votre participation à l’événement et votre DON si vous le souhaitez

Attention places limitées !

✨

LOURDES 44 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie mdm@maisondumonde65.org

English :

The 24h of Well-Being returns in support of TELETHON?

? Come and discover the 24h of WELL-BEING at @maisondumonde65 & @studiomdm65! 24 hours to recharge your batteries with WELL-BEING activities such as

? Pilates Ball ? Pilates Relaxation ? Intuitive Dance ? Sophrology ? HOT Pilates ? Parent/Child Dance ? Parent/Teen Dance ? Maximal Stretching ? Zumba Dance Form ????

?? Find the schedule with the speakers by swiping on the right. Masterclasses for your well-being with great speakers!

All profits will be donated to the Telethon. Your participation in this event contributes to this solidarity action!

5? 24H MDM65 Members

10? for 24H Non MDM65 members

? To register, please come to the Centre?s reception desk on Wednesday 19/11 to choose the disciplines you wish or send an e-mail to mdm@maisondumonde65.org ?

?? A ballot box will be available at reception to deposit your participation in the event and your DONATION if you wish?

Places are limited!

?????

L’événement Les 24h du Bien-être en faveur du TÉLÉTHON Lourdes a été mis à jour le 2025-11-29 par OT de Lourdes|CDT65