Les 24h du jeu – Centre culturel et social « La Chrysalide » Ruffec, 7 juin 2025 12:00, Ruffec.

Charente

Les 24h du jeu Centre culturel et social « La Chrysalide » 3 avenue Célestin Sieur Ruffec Charente

Début : 2025-06-07 12:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

2025-06-07

Plus de 150 jeux à partager

Apéro et auberge espagnole, pique nique, jeux en tous genres !

Centre culturel et social « La Chrysalide » 3 avenue Célestin Sieur

Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 30 38 43

English :

Over 150 games to share

Aperitifs, picnics and games of all kinds!

German :

Mehr als 150 Spiele zum Teilen

Aperitif und spanische Herberge, Picknick, Spiele aller Art!

Italiano :

Oltre 150 giochi da condividere

Aperitivi, picnic e giochi di ogni tipo!

Espanol :

Más de 150 juegos para compartir

Aperitivos, picnics y juegos de todo tipo

