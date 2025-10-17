Les 24h du livre Le Chambon-sur-Lignon

Les 24h du livre Le Chambon-sur-Lignon vendredi 17 octobre 2025.

Les 24h du livre

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-17 17:30:00

2025-10-17

Rencontre avec Sophie Demange pour son livre Les bouchères, prix du premier roman du Chambon-sur-Lignon.

La remise des prix se fera en mairie à 19h30 avec l’ouverture des 24 heures du livre.

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Meet Sophie Demange for her book Les bouchères, winner of the Chambon-sur-Lignon first novel prize.

The prize-giving ceremony will take place in the town hall at 7.30pm, with the opening of the 24 heures du livre.

German :

Treffen mit Sophie Demange für ihr Buch Les bouchères (Die Schlächterinnen), das mit dem Preis für den ersten Roman von Chambon-sur-Lignon ausgezeichnet wurde.

Die Preisverleihung findet im Rathaus um 19:30 Uhr mit der Eröffnung der 24 heures du livre statt.

Italiano :

Incontro con Sophie Demange per il suo libro Les bouchères, vincitore del premio Chambon-sur-Lignon per il primo romanzo.

La cerimonia di premiazione si terrà nel municipio alle 19.30, in concomitanza con l’apertura della 24 heures du livre.

Espanol :

Encuentro con Sophie Demange por su obra Les bouchères, ganadora del premio de primera novela de Chambon-sur-Lignon.

La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar en el ayuntamiento a las 19.30 h, coincidiendo con la inauguración de las 24 heures du livre.

