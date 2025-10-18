Les 24h du livre Le Chambon-sur-Lignon

Les 24h du livre Le Chambon-sur-Lignon samedi 18 octobre 2025.

Les 24h du livre

Salle de la gare et Eac les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-18 15:30:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

15h30 salle de la gare rencontre avec Denis Infante autour de son livre Rousse.

17h30 Espace d’art contemporain Les Roches rencontre avec Corinne Royer en compagnie de son éditrice Mireille Paolini autour de son livre Ceux du lac.

English :

3:30 pm Salle de la gare: meeting with Denis Infante about his book Rousse.

5:30pm Espace d’art contemporain Les Roches: meeting with Corinne Royer, accompanied by her publisher Mireille Paolini, to discuss her book Ceux du lac.

German :

15.30 Uhr Salle de la gare: Treffen mit Denis Infante zu seinem Buch Rousse.

17.30 Uhr Espace d’art contemporain Les Roches: Treffen mit Corinne Royer in Begleitung ihrer Verlegerin Mireille Paolini zu ihrem Buch Ceux du lac.

Italiano :

15.30 Salle de la gare: incontro con Denis Infante sul suo libro Rousse.

17.30 Espace d’art contemporain Les Roches: incontro con Corinne Royer e la sua editrice Mireille Paolini per parlare del suo libro Ceux du lac.

Espanol :

15.30 h Salle de la gare: encuentro con Denis Infante para hablar de su libro Rousse.

17.30 h Espace d’art contemporain Les Roches: encuentro con Corinne Royer y su editora Mireille Paolini para hablar de su libro Ceux du lac.

