Les 24h du livre Les Roches Le Chambon-sur-Lignon

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Rencontre avec Grégory Buchert autour de son livre Malakoff.

English :

Meeting with Grégory Buchert to discuss his book Malakoff.

German :

Treffen mit Grégory Buchert zu seinem Buch Malakoff.

Italiano :

Incontro con Grégory Buchert per parlare del suo libro Malakoff.

Espanol :

Reúnase con Grégory Buchert para hablar de su libro Malakoff.

