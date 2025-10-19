Les 24h du livre Les Roches Le Chambon-sur-Lignon
Les 24h du livre Les Roches Le Chambon-sur-Lignon dimanche 19 octobre 2025.
Les 24h du livre
Les Roches EAC LES ROCHES Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Rencontre avec Grégory Buchert autour de son livre Malakoff.
Les Roches EAC LES ROCHES Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Meeting with Grégory Buchert to discuss his book Malakoff.
German :
Treffen mit Grégory Buchert zu seinem Buch Malakoff.
Italiano :
Incontro con Grégory Buchert per parlare del suo libro Malakoff.
Espanol :
Reúnase con Grégory Buchert para hablar de su libro Malakoff.
