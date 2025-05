Les 24H naturalistes – Fay-sur-Lignon, 6 juin 2025 07:00, Fay-sur-Lignon.

Haute-Loire

Les 24H naturalistes Ferme de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-09

2025-06-06

Rencontre entre naturalistes, experts ou amateurs

Du 6 au 9 juin 2025, à la ferme de Mathias (camp de base)

Inventaires naturalistes, ateliers, présentations, conférences, quizz, apéro…

Ferme de Mathias

Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes technique@sismae.org

English :

Meeting between naturalists, experts or amateurs

June 6-9, 2025, at Mathias farm (base camp)

Naturalist inventories, workshops, presentations, conferences, quizzes, aperitifs…

German :

Treffen von Naturalisten, Experten oder Amateuren

Vom 6. bis 9. Juni 2025, auf dem Bauernhof von Mathias (Basislager)

Naturalistische Bestandsaufnahmen, Workshops, Präsentationen, Vorträge, Quiz, Aperitif…

Italiano :

Incontro tra naturalisti, esperti o dilettanti

Dal 6 al 9 giugno 2025, presso la fattoria Mathias (campo base)

Inventari naturalistici, laboratori, presentazioni, conferenze, quiz, aperitivi…

Espanol :

Encuentro entre naturalistas, expertos o aficionados

Del 6 al 9 de junio de 2025, en la granja Mathias (campamento base)

Inventarios naturalistas, talleres, presentaciones, conferencias, concursos, bebidas…

