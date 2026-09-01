Les 24h solidaire du Lac de Christus Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax
samedi 26 septembre 2026 · Lac de Christus · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Les 24h solidaire du Lac de Christus
Lac de Christus Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Du samedi 26 septembre à 14h au dimanche 27 septembre à 14h, venez marcher ou courir autour du lac, dans une ambiance conviviale et solidaire.
Vous arrivez à l’heure que vous souhaitez et vous faites un tour… ou plusieurs, à votre rythme !
Seul, en famille ou entre amis, l’essentiel est simplement de participer et de partager un bon moment avec nous.
Qui vient faire quelques pas ou quelques kilomètres avec nous ?
Participation en don libre au profit de l’association Les pétales de jour (enfants hospoitalisés au CH de Dax) .
Lac de Christus Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Les 24h solidaire du Lac de Christus
L’événement Les 24h solidaire du Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax
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