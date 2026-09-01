Les 24h solidaire du Lac de Christus Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Les 24h solidaire du Lac de Christus

Lac de Christus Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Du samedi 26 septembre à 14h au dimanche 27 septembre à 14h, venez marcher ou courir autour du lac, dans une ambiance conviviale et solidaire.

Vous arrivez à l’heure que vous souhaitez et vous faites un tour… ou plusieurs, à votre rythme !

Seul, en famille ou entre amis, l’essentiel est simplement de participer et de partager un bon moment avec nous.

Qui vient faire quelques pas ou quelques kilomètres avec nous ?

Participation en don libre au profit de l’association Les pétales de jour (enfants hospoitalisés au CH de Dax) .

Lac de Christus Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Les 24h solidaire du Lac de Christus

L’événement Les 24h solidaire du Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax