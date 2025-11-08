Les 25 ans de la Comédie Itinérante place Charles Huguenel Valence

Les 25 ans de la Comédie Itinérante

25 ans de la Comédie itinérante, ça se fête! Ce quart de siècle marque l’occasion de célébrer cette belle aventure collective, exemplaire dans le paysage artistique français.

English :

la Comédie itinérante celebrates its 25th anniversary! This quarter-century marks an opportunity to celebrate this great collective adventure, a model in the French artistic landscape.

German :

25 Jahre Comédie itinérante, das ist ein Grund zum Feiern! Dieses Vierteljahrhundert ist ein Anlass, dieses schöne, kollektive Abenteuer zu feiern, das in der französischen Kunstlandschaft beispielhaft ist.

Italiano :

la Comédie itinérante compie 25 anni! Questo quarto di secolo è l’occasione per celebrare questa grande avventura collettiva, che rappresenta un modello nel panorama artistico francese.

Espanol :

la Comédie itinérante celebra su 25 aniversario Este cuarto de siglo es la ocasión de celebrar esta gran aventura colectiva, modélica en el panorama artístico francés.

