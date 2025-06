Les 25 ans de la Confrérie de l’Or Blanc – Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains 25 juin 2025 11:30

Jura

Les 25 ans de la Confrérie de l'Or Blanc Place des Alliés de la Résistance Mairie, salle du Poupet Salins-les-Bains Jura

Invitation au vin d’honneur

A l’occasion des 25 ans de la Confrérie de l’Or Blanc, venez célébrer avec nous cet anniversaire lors d’un vin d’honneur.

Une belle occasion de fêter ces 25 ans ensemble !

La Confrérie de l’Or Blanc a pour but de promouvoir Salins-les-Bains à des fins touristique, culturelle et économique par ses eaux salées et son patrimoine salifère. Elle compte une trentaine d’adhérents et plus de 150 chevaliers.

Elle participe ou organise des manifestations, édite des publications et vend des produits issus du sel de Salins-les-Bains.

Les 8 chevaliers porteurs d’habit sillonnent la France et l’Europe pour informer le grand public sur les nombreux attraits de notre station thermale.

La Confrérie de l’Or Blanc développe les échanges avec les autres confréries en adhérant à l’Ambassade des confréries de Bourgogne et Franche-Comté.

“Porter haut et loin les couleurs de Salins-les-Bains ”

telle est notre devise ! .

Place des Alliés de la Résistance Mairie, salle du Poupet

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 19 76 66 confrerieorblanc@gmail.com

