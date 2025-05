Les 25 ans de l’école de musique Tinte Âme Art – Montdoumerc, 14 juin 2025 16:00, Montdoumerc.

Lot

Les 25 ans de l’école de musique Tinte Âme Art Place du village Montdoumerc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

L’école de musique du Quercy Blanc, Tinte Âme Art fête ses 25 ans. Pour l’occasion, de nombreuses animations seront mises en place, avec la participation de la compagnie Chœur d’artichaut et Champs de Geste.

Venez nombreux.

Buvette et tickets de tombola sur place.

Réservation obligatoire pour le repas.

16h00: Concert des apprentis musicien(ne)s.

Stands et ateliers découverte instrumentale.

Intermèdes dansés.

19h00: Concert des musicien(ne)s confirmé(e)s.

Tombola et apéro.

20h00: Repas estival sur réservation.

21h00: Spectacle clownesque « Hilarion » + tourbillon de poésie enflammée. Participation au chapeau .

Place du village

Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 5 65 21 86 47

English :

The Quercy Blanc music school, Tinte Âme Art, celebrates its 25th anniversary. To mark the occasion, there will be plenty of entertainment, with the participation of the Ch?ur d’artichaut and Champs de Geste companies.

We look forward to seeing you there.

Refreshment bar and raffle tickets available.

Reservations required for the meal.

German :

Die Musikschule von Quercy Blanc, Tinte Âme Art, feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass werden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, an denen auch die Kompanien Ch?ur d’artichaut und Champs de Geste teilnehmen.

Kommen Sie zahlreich.

Getränke und Tombola-Tickets vor Ort.

Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

La scuola di musica del Quercy Blanc, Tinte Âme Art, festeggia il suo 25° anniversario. Per l’occasione, non mancherà l’intrattenimento, con la partecipazione delle compagnie Ch’ur d’artichaut e Champs de Geste.

Venite tutti.

Bar e biglietti della lotteria disponibili sul posto.

Per il pranzo è indispensabile la prenotazione.

Espanol :

La escuela de música de Quercy Blanc, Tinte Âme Art, celebra su 25 aniversario. Para celebrarlo, no faltarán las animaciones, con la participación de las compañías Ch?ur d’artichaut y Champs de Geste.

Vengan todos.

Bar y tómbola disponibles in situ.

Imprescindible reservar para la comida.

L’événement Les 25 ans de l’école de musique Tinte Âme Art Montdoumerc a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot