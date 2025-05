Les 25 ans des Li Cago-Nis – Eygalières, 6 juin 2025 07:00, Eygalières.

Bouches-du-Rhône

Les 25 ans des Li Cago-Nis Du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2025.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Rendez-vous du vendredi 06 juin au dimanche 08 juin pour fêter les 25 ans de l’association Li Cago-Nis d’Eygalières !

Le 20 mai 2000, sur quelques lignes dans le Journal Officiel, une bande d’Eygaliérois officialisait la naissance de l’association Li Cago-nis.

Sans savoir que 25 ans plus tard elle ferait encore battre des cœurs, danser des soirées, et réunir des visages…



Rendez-vous le week-end du 06 au 08 juin pour souffler les 25 bougies de l’association dans une ambiance festive et conviviale !



Au programme :



• Vendredi 6 juin

20h Bistrot de la Gare (Mollégès) La Démarrante avec DJ Hugo Moragon & Lucas Crso



• Samedi 7 juin

18h30 Centre du village Bandido avec animation par la manade Grimaud

20h Café de la Place La fièvre du samedi soir, avec DJ Bubu



• Dimanche 9 juin

9h30 Salle des Fêtes concours de belote, souvenir Alban Pezet (inscription sur place)

17h30 Stade 1er tournoi de football inter asso de jeunes (réservé aux associations de jeunes des villages dans les Alpilles)



Informations sur le Facebook de l’association .

Centre-ville d’Eygalières

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 89 40 91

English :

Join us from Friday 06 June to Sunday 08 June to celebrate the 25th anniversary of the Li Cago-Nis d’Eygalières association!

German :

Treffen Sie sich von Freitag, dem 06. Juni, bis Sonntag, dem 08. Juni, um das 25-jährige Bestehen des Vereins Li Cago-Nis d’Eygalières zu feiern!

Italiano :

Unitevi a noi da venerdì 06 giugno a domenica 08 giugno per festeggiare il 25° anniversario dell’associazione Li Cago-Nis d’Eygalières!

Espanol :

Únase a nosotros del viernes 6 de junio al domingo 8 de junio para celebrar el 25 aniversario de la asociación Li Cago-Nis d’Eygalières

