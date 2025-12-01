Les 25 ans d’Improdisiaque Spectacle improvisé Théâtre de la Source Tomblaine

Les 25 ans d’Improdisiaque Spectacle improvisé

Théâtre de la Source Rue Alphonse de Lamartine Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-12-20 20:30:00

2025-12-20

SOIREE EXCEPTIONNELLE POUR LES 25 ANS D’IMPRODISIAQUE

C’est Noël avant l’heure !

Notre association fête ses 25 ans !!

Pour cette occasion nous accueillons l’humoriste Antonia De Rendinger. Elle sera la maîtresse de cérémonie de cette soirée immanquable !

Elle dirigera 12 joueurs et joueuses pendant 2h, en leur imposant des contraintes de jeu, des défis, des challenges

Vous, public, n’aurez qu’à profiter du spectacle et quand même voter pour votre équipe favorite.

Nous ne sommes pas à l’abri de vous faire des cadeaux, des surprises tout au long de la soirée !

Ne serait-ce pas un cadeau parfait de Saint-Nicolas ou de Noël avant l’heure ?

Réservation plus que conseillée, les places sont comptées ! Réservez en ligne !Tout public

Théâtre de la Source Rue Alphonse de Lamartine Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 50 87 38 04

English :

SPECIAL EVENING TO CELEBRATE 25 YEARS OF IMPRODISIAQUE

It’s Christmas before time!

Our association is celebrating its 25th anniversary!

To mark the occasion, we’re welcoming comedian Antonia De Rendinger. She’ll be the mistress of ceremonies for this not-to-be-missed evening!

She’ll be leading 12 players for 2 hours, imposing game constraints, challenges and more!

All you, the audience, have to do is enjoy the show and vote for your favorite team.

We’ll also be giving away gifts and surprises throughout the evening!

Wouldn’t that make a perfect St. Nicholas or early Christmas present?

Reservations are highly recommended, as places are limited! Book online now!

