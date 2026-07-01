Informations pratiques

Lieuran-lès-Béziers

LES 25 ANS DU COMITÉ DES FÊTES

Lieuran-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Préparez vous à vivre la soirée musicale la plus colorée de l’été, à l’occasion des 25 ans du Comité des Fêtes de Lieuran-lès-Béziers !

À l’occasion des 25 ans du Comité des Fêtes de Lieuran-lès-Béziers, venez profiter d’une soirée festive et colorée, animée par Seb.Events. Une brasucade avec moules, saucisses, frites, glace, vin et café compris, est également proposée (17 € / adulte et 8 € / enfant de moins de 12 ans). Pensez à prendre vos trois couverts, assiette et verre. Inscription par téléphone au 07 46 12 43 69.

Venez nombreux partager ce moment de détente et de bonne humeur, entre amis ou en famille ! .

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 35 mairie@lieuran-les-beziers.fr

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English : LES 25 ANS DU COMITÉ DES FÊTES

Get ready to experience the most colorful musical evening of the summer, celebrating the 25th anniversary of the Lieuran-lès-Béziers Festival Committee!

L’événement LES 25 ANS DU COMITÉ DES FÊTES Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34