Les 28e Foulées d’Auzouville-Auberbosc Auzouville-Auberbosc Terres-de-Caux
samedi 26 septembre 2026 · Auzouville-Auberbosc · Terres-de-Caux
Informations pratiques
Terres-de-Caux
Les 28e Foulées d’Auzouville-Auberbosc
Auzouville-Auberbosc 840 Route du Village Terres-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:45:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Les Foulées d’Auzouville-Auberbosc se déroulent dans le village d’Auzouville-Auberbosc, en Seine-Maritime, au cœur de la campagne normande. Le parcours traverse des paysages verdoyants, avec des chemins ruraux et des vues sur la nature environnante. Cette course propose un 10 km sur route et une marche de 6 km, accessibles à tous les niveaux. Venez profiter d’une ambiance conviviale et découvrir le charme de la Normandie en participant à cet événement sportif.
Descriptif
– 7ème étape du Challenge du Pays de Caux
– Parcours plat sur route exclusivement avec une boucle d’1 km et 3 boucles de 3 km pour le 10 et le relais
– 2 boucles de 3km pour la marche
Les participants peuvent choisir entre :
– une marche de 6 km : départ à 14h45
– une course de 10 km (solo) : départ à 16h00
– et une course en relais de 10 km : départ à 16h00
Informations utiles
Lieu : Auzouville-Auberbosc, Seine-Maritime (76), Normandie.
Date : Samedi 26 septembre 2026.
Organisateur : Association Sportive d’Auzouville-Auberbosc
Tarifs :
– Marche 6 km : 10 €
– Course 10 km (en solo) : 10 €
– Course 10 km (en duo) : 14 €
RETRAIT DES DOSSARDS : (et inscription sur place si places disponibles) à la salle polyvalente le jour de l’épreuve
A disposition sur place : WC et vestiaires à disposition à la salle des fêtes .
Auzouville-Auberbosc 840 Route du Village Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 29 64 69
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English : Les 28e Foulées d’Auzouville-Auberbosc
L’événement Les 28e Foulées d’Auzouville-Auberbosc Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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