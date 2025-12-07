Les 2h de Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne
Grande Plage de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
La Grande Plage de Saint-Georges se transforme en véritable circuit de sable et de vent pour accueillir sa compétition de char à voile !
Un moment unique mêlant vitesse, sable et esprit d’équipe
.
Grande Plage de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 65 14 accueil@stgeorgesvoiles.fr
English :
The Grande Plage de Saint-Georges is transformed into a veritable circuit of sand and wind to host its sand yacht competition!
A unique event combining speed, sand and team spirit
