Les 2h de Saint-Georges-de-Didonne

Grande Plage de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La Grande Plage de Saint-Georges se transforme en véritable circuit de sable et de vent pour accueillir sa compétition de char à voile !

Un moment unique mêlant vitesse, sable et esprit d’équipe

.

Grande Plage de Saint-Georges Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 65 14 accueil@stgeorgesvoiles.fr

English :

The Grande Plage de Saint-Georges is transformed into a veritable circuit of sand and wind to host its sand yacht competition!

A unique event combining speed, sand and team spirit

L’événement Les 2h de Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-12-03 par Royan Atlantique