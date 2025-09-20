Les 3 chapelles : le patrimoine mobilier préservé Chapelle du Resto, Lanester Lanester

Les 3 chapelles : le patrimoine mobilier préservé Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Chapelle du Resto, Lanester Morbihan

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Plusieurs statues en bois polychrome des chapelles de Lanester ont fait l’objet d’une restauration, cette journée du patrimoine est l’occasion de présenter en détail les actions menées et les avant/après.

Chapelle du Resto, Lanester route de la chapelle, 56600 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne http://www.lanester.bzh Situé dans la campagne de Lanester, non loin du Blavet, la chapelle Notre Dame du Resto a été reconstruite en 1962 à l’emplacement d’une chapelle bombardée en 1943. Elle contient un ensemble de statues en bois polychrome. Le pardon y est célébré autour du 15 août. Chemin de randonnées proche.

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché H. Gruau, atelier de restauration Art partenaire