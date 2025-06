« LES 3 COUPS » GUINGUETTE FAMILIALE Place de l’Église Poucharramet 10 juillet 2025 18:00

Haute-Garonne

« LES 3 COUPS » GUINGUETTE FAMILIALE Place de l’Église LES 3 COUPS Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10 23:00:00

Date(s) :

2025-07-10

GUINGUETTE # 2, Les 3 coups. Jeudi 10 juillet, place de l’église à Poucharramet. À partir de 18h. Tohu-Bohu Collectif propose une soirée où petits et grands embarqueront dans un voyage créatif, musical et gustatif

En 2024, le projet Les 3 Coups a pris la forme d’une guinguette itinérante passant par deux communes rurales. Ce format a permis de tester avec succès une formule festive et culturelle mêlant théâtre, musique, jeux et gastronomie locale. L’accueil du public fut très positif, avec une forte participation des familles et des bénévoles.

Forts de cette expérience, nous avons choisi en 2025 de concentrer l’action sur une date unique, dans un format encore plus complet et structuré. Cette version non itinérante permettra d’investir pleinement un lieu et de proposer une programmation enrichie.

Spectacles, concert, atelier participatif Buvette et restauration .

Place de l’Église LES 3 COUPS

Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 45 33 20 62 contact@tohubohu-collectif.fr

English :

GUINGUETTE # 2, Les 3 coups. Thursday, July 10, Place de l’Eglise, Poucharramet. Starting at 6pm. Tohu-Bohu Collectif offers an evening where young and old alike will embark on a creative, musical and gustatory journey

German :

GUINGUETTE # 2, Les 3 coups. Donnerstag, 10. Juli, Place de l’Eglise in Poucharramet. Ab 18 Uhr. Tohu-Bohu Collectif bietet einen Abend, an dem Groß und Klein auf eine kreative, musikalische und geschmackliche Reise mitgenommen werden

Italiano :

GUINGUETTE # 2, Les 3 coups. Giovedì 10 luglio, Place de l’église, Poucharramet. Inizio alle 18.00. Tohu-Bohu Collectif propone una serata in cui grandi e piccini intraprenderanno un viaggio creativo, musicale e gustoso

Espanol :

GUINGUETTE # 2, Los 3 golpes. Jueves 10 de julio, Place de l’église, Poucharramet. A partir de las 18.00 h. Tohu-Bohu Collectif propone una velada en la que grandes y pequeños se embarcarán en un viaje creativo, musical y sabroso

L’événement « LES 3 COUPS » GUINGUETTE FAMILIALE Poucharramet a été mis à jour le 2025-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE