Les 3 Journées commerciales Saint-Georges-de-Didonne
Les 3 Journées commerciales Saint-Georges-de-Didonne vendredi 24 avril 2026.
Les 3 Journées commerciales
Centre et ville et Marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
3 journées commerciales en centre Ville et Marché organisées par l’association Nouvel Élan des Commerçants. Des remises, des cadeaux, des bons d’achats chez vos commerçants et partenaires.
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Centre et ville et Marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05
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English :
3 shopping days in the town center and market organized by the Nouvel Élan des Commerçants association. Discounts, gifts and vouchers from your retailers and partners.
L’événement Les 3 Journées commerciales Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-03-24 par Royan Atlantique