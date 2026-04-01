Les 3 Journées commerciales

Centre et ville et Marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

3 journées commerciales en centre Ville et Marché organisées par l’association Nouvel Élan des Commerçants. Des remises, des cadeaux, des bons d’achats chez vos commerçants et partenaires.

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Centre et ville et Marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05

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English :

3 shopping days in the town center and market organized by the Nouvel Élan des Commerçants association. Discounts, gifts and vouchers from your retailers and partners.

L’événement Les 3 Journées commerciales Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-03-24 par Royan Atlantique