Les 3 jours de la marionnette Dans les jupes de ma mère Salle Michel Audiard Eu mercredi 11 février 2026.

Salle Michel Audiard Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11 10:55:00

2026-02-11

De 5€ à 8€ A partir de 2 ans.

« Dans les jupes de la mère » est un spectacle, drôle et poétique qui ne laisse rien échapper la vie de famille, les liens affectifs et la liberté.

Il n’y a pas d’âge pour avoir ses petites habitudes, mais encore faut-il savoir les quitter…. Surtout en ce jour important de sa première rentrée des classes, où il faut laisser derrière soi le cocon familial pour plonger dans un nouveau monde.

Par son théâtre visuel et gestuel toujours inventif, la Compagnie Toutito Teatro donne vie à ce moment clé en créant un costume castelet ingénieux une « maison-parents » intégrée aux costumes des deux comédiens… Tout y est les volets des fenêtres de la maison s’ouvrent, les pièces s’animent dans les replis des manteaux et des chemises, les chaussures des parents, qui eux aussi, doivent laisser partir leurs charmants bambins. .

Salle Michel Audiard Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

