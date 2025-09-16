Les 3 jours de la marionnette Le Chat noir Théâtre des Charmes Eu

Les 3 jours de la marionnette Le Chat noir Théâtre des Charmes Eu jeudi 12 février 2026.

Les 3 jours de la marionnette Le Chat noir

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

De 9€ à 14€ A partir de 13 ans.

Le chat noir est l’une des plus célèbre nouvelles d’Edgar Allan Poe. Un homme cède aux affres de l’alcoolisme et à la violence qui en découle. Celle-ci se retourne contre son chat qu’il torture et contre sa femme. Le couple sombre alors dans une spirale infernale et lugubre dont la police sera témoin.

Alors qu’il se sait condamné à la potence, ses émotions les plus profondes ressurgissent dans un monologue intense, multi-sensoriel et universel sur la nature profonde de l’individu qui se terre en nous et nous appelle, nous poussant ainsi à questionner notre identité réelle. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

