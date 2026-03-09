Les 3 jours de Lhomme

Lhomme Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Marché gourmand, restauration et soirée dansante

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Lhomme 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 13 07 29 cdf.lhomme@orange.fr

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English :

Gourmet market, food and dancing

L’événement Les 3 jours de Lhomme Lhomme a été mis à jour le 2026-03-09 par CDT72