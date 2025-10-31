Les 3 jours d’exception d’Enfance et Partage Haute-Picardie Saint-Quentin
Les 3 jours d’exception d’Enfance et Partage Haute-Picardie Saint-Quentin vendredi 31 octobre 2025.
Les 3 jours d’exception d’Enfance et Partage Haute-Picardie
19 rue Kennedy Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-31
Enfance et Partage Haute-Picardie vous propose 3 Jours d’exception à la salle Paringault (19 rue Kennedy) à Saint-Quentin exposition-vente d’artisanat du monde et brocante…
– Vendredi 31 octobre de 14h à 18 h,
– Samedi 1er novembre de 10 h à 18 h.
– Dimanche 2 novembre de 10 h à 17h.
Entrée libre. 0 .
19 rue Kennedy Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 71 91 contact@enfance-et-partage-haute-picardie.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les 3 jours d’exception d’Enfance et Partage Haute-Picardie Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-06-17 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois