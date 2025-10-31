Les 3 jours d’exception d’Enfance et Partage Haute-Picardie Saint-Quentin

Les 3 jours d’exception d’Enfance et Partage Haute-Picardie Saint-Quentin vendredi 31 octobre 2025.

Les 3 jours d’exception d’Enfance et Partage Haute-Picardie

19 rue Kennedy Saint-Quentin Aisne

Enfance et Partage Haute-Picardie vous propose 3 Jours d’exception à la salle Paringault (19 rue Kennedy) à Saint-Quentin exposition-vente d’artisanat du monde et brocante…

– Vendredi 31 octobre de 14h à 18 h,

– Samedi 1er novembre de 10 h à 18 h.

– Dimanche 2 novembre de 10 h à 17h.

Entrée libre. 0 .

19 rue Kennedy Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 71 91 contact@enfance-et-partage-haute-picardie.fr

