Les 3 jours gourmands des commerçants du centre-ville Montélimar
Les 3 jours gourmands des commerçants du centre-ville Montélimar vendredi 26 décembre 2025.
Les 3 jours gourmands des commerçants du centre-ville
Place de l’Europe Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 10:00:00
fin : 2025-12-28 19:00:00
Date(s) :
2025-12-26
Marché gourmand présence de l’école des chefs by Aix&Terra
.
Place de l’Europe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 91 90 08 ccvmmontelimar@gmail.com
English :
Gourmet market with l’école des chefs by Aix&Terra
German :
Gourmet-Markt Präsenz der Schule der Köche by Aix&Terra
Italiano :
Mercato gastronomico con la scuola per cuochi di Aix&Terra
Espanol :
Mercado gastronómico con la escuela de chefs de Aix&Terra
L’événement Les 3 jours gourmands des commerçants du centre-ville Montélimar a été mis à jour le 2025-11-22 par Montélimar Tourisme Agglomération