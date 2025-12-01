Les 3 jours gourmands des commerçants du centre-ville

Place de l’Europe Montélimar Drôme

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-28 19:00:00

2025-12-26

Marché gourmand présence de l’école des chefs by Aix&Terra

Place de l’Europe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 91 90 08 ccvmmontelimar@gmail.com

English :

Gourmet market with l’école des chefs by Aix&Terra

German :

Gourmet-Markt Präsenz der Schule der Köche by Aix&Terra

Italiano :

Mercato gastronomico con la scuola per cuochi di Aix&Terra

Espanol :

Mercado gastronómico con la escuela de chefs de Aix&Terra

L’événement Les 3 jours gourmands des commerçants du centre-ville Montélimar a été mis à jour le 2025-11-22 par Montélimar Tourisme Agglomération