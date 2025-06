AVP Les 3 Luxembourg · Avant-premières ! · 10e édition aux 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 7 juillet 2025

En présence de la réalisatrice.

PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK de Sepideh Farsi

France, Palestine, Iran | 2025 | 1h50 | VOSTF

« Put your soul on your hand and walk est ma réponse en tant que cinéaste, aux massacres en cours des Palestiniens. Un miracle a eu lieu lorsque j’ai rencontré Fatem Hassona. Elle est devenue mes yeux à Gaza, où elle résistait en documentant la guerre, et moi, je suis devenue un lien entre elle et le reste du monde. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant presque un an. Les bouts de pixels et de sons que l’on a échangés sont devenus le film que vous voyez. L’assassinat de Fatem le 16 avril 2025 suite à une attaque israélienne sur sa maison en change à jamais le sens. » Sepideh Farsi

