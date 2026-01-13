Les 3 mousquetaires environ Théâtre municipal Gray
Les 3 mousquetaires environ
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-20 20:30:00
2026-03-20
Les Trois Mousquetaires , c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de solidarité.
Des caractères d’exceptions se rencontrent et s’associent.
Seuls, ils peuvent beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout.
Ainsi va naître leur cri de ralliement Tous pour un, un pourtous . Traitée ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre
Dumas, dans une version décalée, drôle, actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et de bonne humeur pour le plaisir de tous. .
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr
