Les 3 mousquetaires environ Théâtre municipal Gray

Les 3 mousquetaires environ

Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Les Trois Mousquetaires , c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de solidarité.

Des caractères d’exceptions se rencontrent et s’associent.

Seuls, ils peuvent beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout.

Ainsi va naître leur cri de ralliement Tous pour un, un pourtous . Traitée ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre

Dumas, dans une version décalée, drôle, actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et de bonne humeur pour le plaisir de tous. .

Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 3 mousquetaires environ

L’événement Les 3 mousquetaires environ Gray a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY