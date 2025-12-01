Les 3 Petits Cochons Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Les 3 Petits Cochons Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort dimanche 21 décembre 2025.

Les 3 Petits Cochons

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-23

Il était une fois dans un joli village à la campagne, une petite ferme, où vivaient trois petits cochons, tout roses et tout mignons !

Hum, tout mignons et roses… En êtes-vous bien sûr ? Ces petits cochons-là sont bien turbulents et n’ont peur de rien… Même pas du Grand Méchant Loup ! Ils chantent du rap, embêtent le coq et décident d’aller jouer dans la forêt…

Naf-Naf, fier et sûr de lui, ne veut d’aide de personne pour construire sa cabane en paille (c’est plus rapide et après tout cette histoire de loup, c’est juste pour ne pas s’amuser dans la forêt !)

Quant à Nif-Nif, plus raisonnable et prudent… Presque trouillard, il aurait préféré ne pas se séparer de son frère mais, puisque c’est ainsi, il construira sa maison en brique… Dans une forêt ? Oh disons, de bric-à-brac !

Nouf-Nouf, lui, est allergique et se chamaille toujours avec son grand frère après tout, pourquoi c’est toujours lui qui commande ?- et décide de construire sa cabane en

branche…

Seulement, quelqu’un n’est pas d’accord que l’on s’installe dans sa forêt !

Un lapin, un brin bagarreur, veut à tout prix se débarrasser de ces trois nouveaux envahisseurs et va utiliser un tout petit loup pour faire fuir nos trois cochons…Petit-Gris est un peu triste, il s’ennuie tout seul dans la forêt et personne ne souhaite jouer avec lui… sur les conseils de sa maman, il part à la recherche d’un ami… .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : Les 3 Petits Cochons

German : Les 3 Petits Cochons

Italiano :

Espanol :

L’événement Les 3 Petits Cochons Belfort a été mis à jour le 2025-09-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)