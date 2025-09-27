LES 3 P’TITS COCHONS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-28 11:00:00

2025-09-27

Préparons-nous à rire, chanter et vivre une aventure pleine de surprises avec « Les Trois P’tits Cochons en chansons « , une comédie musicale pétillante pour petits et grands !

Jeune public de 2 à 7 ans Durée 1h15

Retrouvez les célèbres cochons comme vous ne les avez jamais vus débrouillards, farceurs… et un peu maladroits ! Mais, le petit méchant loup rôde… ou peut-être pas si méchant que ça ? .

English :

Let’s get ready to laugh, sing and live an adventure full of surprises with « Les Trois P’tits Cochons en chansons », a sparkling musical comedy for young and old!

Young audience 2 to 7 years Duration: 1h15

German :

Bereiten wir uns darauf vor, zu lachen, zu singen und ein Abenteuer voller Überraschungen zu erleben, mit « Les Trois P’tits Cochons en chansons », einem spritzigen Musical für Groß und Klein!

Junges Publikum von 2 bis 7 Jahren Dauer: 1h15

Italiano :

Preparatevi a ridere, cantare e vivere un’avventura piena di sorprese con « Les Trois P’tits Cochons en chansons », una frizzante commedia musicale per grandi e piccini!

Pubblico giovane da 2 a 7 anni Durata: 1h15

Espanol :

Prepárate para reír, cantar y disfrutar de una aventura llena de sorpresas con « Les Trois P’tits Cochons en chansons », ¡una chispeante comedia musical para grandes y pequeños!

Público infantil de 2 a 7 años Duración: 1h15

