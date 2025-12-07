Les 3 sprints de la Saint Nicolas

Gymnase Balson Toul

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 09:15:00

fin : 2025-12-07 10:30:00

2025-12-07

Pour sa 4ème édition des Sprints de la St Nicolas, le SCAPA Nancy Orientation vous invite à venir courir dans le centre ville de Toul.

Rendez-vous à partir de 9h15 au Gymnase Balson à Toul.

Qu’est-ce que les 3 sprints de la St Nicolas ?

– course en milieu urbain, parcs, zones pavillonnaires.

– temps de course entre 12 et 15 min

– enchainement de 3 sprints avec petit temps de pause entre chaque le temps de vider son doigts électronique pour enregistrer votre temps et boire un coup !

– classement par addition des 3 temps de cours.

Inscription jusqu’au vendredi 5 décembre par mail.Tout public

scapanancyorientation@orange.fr

English :

For its 4th edition of the St Nicolas Sprints, SCAPA Nancy Orientation invites you to come and run in Toul town center.

Start at 9.15 am at the Gymnase Balson in Toul.

What are the 3 St Nicolas sprints?

– running in urban areas, parks, housing estates.

– running time between 12 and 15 min

– sequence of 3 sprints with a short break between each: time to empty your electronic fingers to record your time and have a drink!

– ranking by addition of the 3 course times.

Registration by e-mail until Friday December 5.

German :

Ausgabe der Nikolaus-Sprints lädt der SCAPA Nancy Orientation Sie ein, im Stadtzentrum von Toul zu laufen.

Treffpunkt ist ab 9:15 Uhr am Gymnase Balson in Toul.

Was sind die 3 Nikolaus-Sprints?

– lauf in städtischer Umgebung, Parks, Wohngebieten.

– laufdauer zwischen 12 und 15 min

– abfolge von 3 Sprints mit einer kleinen Pause dazwischen: Zeit, um den elektronischen Finger zu leeren, um Ihre Zeit zu registrieren und einen Schluck zu trinken!

– rangliste durch Addition der 3 Kurszeiten.

Anmeldung bis Freitag, den 5. Dezember, per E-Mail.

Italiano :

Per la quarta edizione degli Sprint di St Nicolas, SCAPA Nancy Orientation vi invita a venire a correre nel centro di Toul.

Partenza alle 9.15 presso la Palestra Balson di Toul.

Cosa sono i 3 sprint di San Nicola?

– corsa in aree urbane, parchi, aree residenziali.

– tempo di corsa tra i 12 e i 15 minuti

– sequenza di 3 sprint con una breve pausa tra uno e l’altro: il tempo di svuotare il dito elettronico per registrare il tempo e bere qualcosa!

– classifica sommando i tempi dei 3 percorsi.

Iscrizioni fino a venerdì 5 dicembre via e-mail.

Espanol :

Para su 4ª edición de los Sprints de San Nicolás, SCAPA Nancy Orientación le invita a venir a correr en el centro de la ciudad de Toul.

Salida a las 9h15 en el Gymnase Balson de Toul.

¿Qué son los 3 sprints St Nicolas?

– correr en zonas urbanas, parques, zonas residenciales.

– tiempo de carrera entre 12 y 15 minutos

– secuencia de 3 sprints con una breve pausa entre cada uno: ¡tiempo para vaciar el dedo electrónico para registrar su tiempo y tomar algo!

– clasificación sumando los 3 tiempos de carrera.

Inscripciones hasta el viernes 5 de diciembre por correo electrónico.

