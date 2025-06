Les 3 Tess – Parc de l’An 2000 (Bruz) Bruz 28 juin 2025

Les 3 Tess Parc de l’An 2000 (Bruz) Bruz Samedi 28 juin, 18h15 Gratuit, sans réservation

L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Chorale a cappella, sans techniques ni artifices, les 3 chanteurs se laissent régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux hilarants

_Dans le cadre du Week-end Buissonnier du Grand Logis_

Une alternative à la morosité!

Le trio qui se présente devant vous parait sortir tout droit de l’une de ces chorales de paroisse qui sévissaient dans le début de la seconde moitié du 20ème siècle. L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs personnages coincés de chanteurs se laissent régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux qui vont déclencher l’hilarité du public.

Chorale a cappella sans techniques ni artifices, les trois interprètes vont reprendre magnifiquement, dans des versions souvent très personnelles, un panel de chansons enfantines qui bercèrent la jeunesse des anciens et toujours celle des enfants d’aujourd’hui.

Mais leur répertoire ne s’arrête pas là, il vous surprendra également, s’ouvrant à d’autres horizons.

Sous le regard bienveillant des 3 Tess, vous aussi vous participerez à la grande chorale. Vous repartirez le sourire aux lèvres et des airs plein la tête.

**Lieu** : _Parc de l’An 2000 (rdv parking route de Laillé) à Bruz_

Début : 2025-06-28T18:15:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T19:15:00.000+02:00

https://legrandlogis-bruz.fr/ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Parc de l’An 2000 (Bruz) Parc de l’An 2000 Bruz 35170 Ille-et-Vilaine