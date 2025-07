Les 3 Tontons > Gene Clarksville & Play Saint-Vaast-la-Hougue

Les 3 Tontons > Gene Clarksville & Play Saint-Vaast-la-Hougue samedi 9 août 2025.

Les 3 Tontons > Gene Clarksville & Play

10 Rue du Pont des Bernes Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 21:00:00

fin : 2025-08-09 01:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Gene Clarksville & Play forment un quatuor pop-rock, et pourtant… nulle guitare électrique alentour ! Leur répertoire, à l’esthétique très british-pop teintée de soul, est presque entièrement composé de chansons originales. Des compositions sous influences . Influences qui vont de McCartney à The Divine Comedy, en passant par Lee Dorsey ou encore Al Green. Sur scène, le groupe trouve avec bonheur l’équilibre entre la fidèle restitution de ses compositions et une part d’improvisation.

Gene Clarksville & Play forment un quatuor pop-rock, et pourtant… nulle guitare électrique alentour ! Leur répertoire, à l’esthétique très british-pop teintée de soul, est presque entièrement composé de chansons originales. Des compositions sous influences . Influences qui vont de McCartney à The Divine Comedy, en passant par Lee Dorsey ou encore Al Green. Sur scène, le groupe trouve avec bonheur l’équilibre entre la fidèle restitution de ses compositions et une part d’improvisation. .

10 Rue du Pont des Bernes Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 42 65 12

English : Les 3 Tontons > Gene Clarksville & Play

Gene Clarksville & Play are a pop-rock quartet, and yet… no electric guitars around! Their repertoire, with its very British-pop aesthetic tinged with soul, is almost entirely made up of original songs. Compositions « under the influence ». Influences ranging from McCartney to The Divine Comedy, via Lee Dorsey and Al Green. On stage, the band happily strike a balance between faithful rendition of their compositions and a degree of improvisation.

German :

Gene Clarksville & Play sind ein Pop-Rock-Quartett, aber es gibt keine elektrischen Gitarren Ihr Repertoire, das eine sehr britische Pop-Ästhetik mit einem Hauch von Soul aufweist, besteht fast ausschließlich aus eigenen Songs. Kompositionen « unter Einflüssen ». Einflüsse, die von McCartney über Lee Dorsey und Al Green bis hin zu The Divine Comedy reichen. Auf der Bühne findet die Band mit Glück das Gleichgewicht zwischen der getreuen Wiedergabe ihrer Kompositionen und einer Portion Improvisation.

Italiano :

Gene Clarksville & Play formano un quartetto pop-rock, eppure… non c’è nessuna chitarra elettrica in giro! Il loro repertorio, dall’estetica molto british-pop tinta di soul, è quasi interamente composto da canzoni originali. Composizioni « sotto l’influenza ». Influenze che vanno da McCartney e The Divine Comedy a Lee Dorsey e Al Green. Sul palco, la band è felicemente in equilibrio tra le interpretazioni fedeli delle proprie composizioni e un elemento di improvvisazione.

Espanol :

Gene Clarksville & Play forman un cuarteto de pop-rock, y sin embargo… ¡sin guitarra eléctrica de por medio! Su repertorio, con una estética muy British-pop teñida de soul, está formado casi en su totalidad por canciones originales. Composiciones « bajo la influencia ». Influencias que van desde McCartney y The Divine Comedy hasta Lee Dorsey y Al Green. En el escenario, el grupo se complace en encontrar un equilibrio entre la fidelidad a sus propias composiciones y la improvisación.

L’événement Les 3 Tontons > Gene Clarksville & Play Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Cotentin Le Val de Saire