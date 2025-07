Les 3 Tontons > Les tubes de l’armoir de Julien Saint-Vaast-la-Hougue

Les 3 Tontons > Les tubes de l’armoir de Julien Saint-Vaast-la-Hougue vendredi 25 juillet 2025.

Les 3 Tontons > Les tubes de l’armoir de Julien

10 Rue du Pont des Bernes Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 21:00:00

fin : 2025-07-25 01:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Venez passer une supere soirée ! Quizz & Tubes

De 21:00 à 22:00, Julien animera des blinds tests musicaux. …. Mais je connais

ce son, mais c’est quoi le nom ?!! Grrrrr … !$@*!! » Un jeu pour toute la famille.

Des kdos à gagner.

A partir de 22:00, vous pourrez vous trémousser aux sons des tubes mixés par

DJ résident Julien aux 3 Tontons Disco, Funk, Pop, Rock des années 70-80-90-2000-2010

10 Rue du Pont des Bernes Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 42 65 12

English : Les 3 Tontons > Les tubes de l’armoir de Julien

Come and enjoy a great evening! Quizzes & Tubes

From 21:00 to 22:00, Julien will be hosting musical blinds tests. …. But I know

this sound, but what’s the name?! Grrrrr … !$@*!! » A game for the whole family.

CDs to be won.

From 22:00, you’ll be able to rock out to the sounds of hits mixed by

Resident DJ Julien at Les 3 Tontons: Disco, Funk, Pop, Rock from the years 70-80-90-2000-2010

German :

Kommen Sie und verbringen Sie einen tollen Abend! Quiz & Röhren

Von 21:00 bis 22:00 Uhr wird Julien musikalische Blindtests moderieren. …. Aber ich kenne

diesen Sound, aber wie heißt er?! Grrrr … !$@*!! » Ein Spiel für die ganze Familie.

Es gibt Kdos zu gewinnen.

Ab 22:00 Uhr können Sie zu den Klängen von Hits, gemixt von

Resident DJ Julien im Les 3 Tontons: Disco, Funk, Pop, Rock aus den Jahren 70-80-90-2000-2010

Italiano :

Venite a godervi una grande serata! Quiz e tubi

Dalle 21:00 alle 22:00, Julien farà dei test musicali di cecità. …. Ma io so

ma come si chiama?! Grrrrr … !$@*!! » Un gioco per tutta la famiglia.

In palio CD.

A partire dalle 22:00, potrete scatenarvi al suono delle hit mixate da

DJ Julien presso Les 3 Tontons: Disco, Funk, Pop, Rock degli anni 70-80-90-2000-2010

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una gran velada! Pruebas y tubos

De 21:00 a 22:00, Julien organizará pruebas de persianas musicales. …. Pero ya sé

¡¿pero cómo se llama?! Grrrrr … !$@*!! » Un juego para toda la familia.

CDs para ganar.

A partir de las 22:00 horas, en Les 3 Tontons podrá bailar al ritmo de los éxitos mezclados por

DJ residente Julien en Les 3 Tontons: Disco, Funk, Pop, Rock de los años 70-80-90-2000-2010

