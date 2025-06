Les 3 Tontons > Nordik Folk Band Le son de la Scandinavie – Saint-Vaast-la-Hougue 20 juin 2025 19:00

Manche

Les 3 Tontons > Nordik Folk Band Le son de la Scandinavie 10 Rue du Pont des Bernes Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 21:00:00

2025-06-20

Ce groupe familial est composé de musiciens danois et suédois. Leur musique prend ses racines dans la tradition folk scandinave, mais ils apportent des couleurs modernes et contemporaine, en rapprochant le passé et le présent. Non pas en utilisant des boîtes à rythmes, des samples ou des ordinateurs, mais en se concentrant sur les grooves, les arrangements subtils et raffinés qui permettent à chaque musicien de s’exprimer en toute liberté musicale. Ils utilisent une instrumentation traditionnelle Nyckelharpa (violon à touches), basse acoustique, percussions, flute traversière chant, guitares… etc. Leur répertoire comprends des airs et de chansons traditionnels sur une période de 500 ans, et leur objectif est de créer un lien entre le passé et le présent en exprimant les émotions humaines éternelles de joie, de tristesse, d’amour, d’envie, de bonheur et de chagrin.

Entrée libre sans réservation

10 Rue du Pont des Bernes

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 42 65 12

English : Les 3 Tontons > Nordik Folk Band Le son de la Scandinavie

This family band is made up of Danish and Swedish musicians. Their music is rooted in the Scandinavian folk tradition, but they bring modern, contemporary colors to the mix, bringing together past and present. Not by using drum machines, samples or computers, but by focusing on grooves and subtle, refined arrangements that allow each musician to express themselves with complete musical freedom. They use traditional instrumentation: Nyckelharpa (fiddle with keys), acoustic bass, percussion, singing flute, guitars? etc. Their repertoire includes traditional tunes and songs spanning 500 years, and their aim is to create a link between past and present by expressing the eternal human emotions of joy, sadness, love, envy, happiness and grief.

Free admission: no reservation required

German :

Diese Familienband besteht aus dänischen und schwedischen Musikern. Ihre Musik hat ihre Wurzeln in der skandinavischen Folk-Tradition, aber sie bringen moderne und zeitgenössische Farben ein, indem sie Vergangenheit und Gegenwart zusammenbringen. Sie verwenden keine Drumcomputer, Samples oder Computer, sondern konzentrieren sich auf Grooves, subtile und raffinierte Arrangements, die jedem Musiker die Möglichkeit geben, sich in völliger musikalischer Freiheit auszudrücken. Sie verwenden traditionelle Instrumente: Nyckelharpa (Tastengeige), akustischer Bass, Perkussion, Querflöte, Gitarren, etc. Ihr Repertoire umfasst traditionelle Melodien und Lieder aus einem Zeitraum von 500 Jahren und ihr Ziel ist es, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen, indem sie die ewigen menschlichen Gefühle von Freude, Trauer, Liebe, Neid, Glück und Leid zum Ausdruck bringen.

Freier Eintritt: ohne Reservierung

Italiano :

Questa band familiare è composta da musicisti danesi e svedesi. La loro musica affonda le sue radici nella tradizione folk scandinava, ma vi apportano un sapore moderno e contemporaneo, unendo il passato e il presente. Non utilizzano drum machine, campionamenti o computer, ma si concentrano su groove e arrangiamenti sottili e raffinati che permettono a ogni musicista di esprimersi in piena libertà musicale. Utilizzano strumentazione tradizionale: Nyckelharpa (violino con tasti), basso acustico, percussioni, flauto, voce, chitarre e altro ancora. Il loro repertorio comprende melodie e canzoni tradizionali che coprono un arco di 500 anni e il loro obiettivo è creare un legame tra il passato e il presente, esprimendo le eterne emozioni umane di gioia, tristezza, amore, invidia, felicità e dolore.

Ingresso libero: non è necessaria la prenotazione

Espanol :

Esta banda familiar está formada por músicos daneses y suecos. Su música hunde sus raíces en la tradición folclórica escandinava, pero le aportan un sabor moderno y contemporáneo, uniendo el pasado y el presente. No utilizan cajas de ritmos, samples ni ordenadores, sino que se concentran en grooves y arreglos sutiles y refinados que permiten a cada músico expresarse con total libertad musical. Utilizan instrumentación tradicional: Nyckelharpa (violín con teclas), bajo acústico, percusión, flauta, voces, guitarras y más. Su repertorio incluye melodías y canciones tradicionales que abarcan 500 años, y su objetivo es crear un vínculo entre el pasado y el presente expresando las eternas emociones humanas de alegría, tristeza, amor, envidia, felicidad y dolor.

Entrada gratuita: no es necesario reservar

