Les 3 Univers du Violoncelle Concert au profit des orphelins ukrainiens Salle des fêtes Arles

Les 3 Univers du Violoncelle Concert au profit des orphelins ukrainiens

Mardi 24 février 2026 de 20h à 21h15. Salle des fêtes Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24 21:15:00

Date(s) :

2026-02-24

La salle des fêtes s’illuminera à la lueur des bougies pour accueillir un événement musical d’exception.

Une soirée placée sous le signe du talent et de la solidarité.

Un artiste hors normes Stas Fekete n’est pas un violoncelliste ordinaire. Recordman mondial de vitesse pour son interprétation du Vol du Bourdon , il est reconnu pour repousser les limites techniques de son instrument. Mais au-delà de la performance, c’est une véritable odyssée sonore qu’il propose aux auditeurs.





L’innovation au service de l’émotion Seul en scène, Stas Fekete utilise des technologies de pointe pour enregistrer et superposer ses propres mélodies en direct. Sous les yeux du public, son instrument se multiplie pour devenir un duo, un trio, puis un ensemble polyphonique puissant. Le programme fait dialoguer la majesté du baroque (Bach, Vivaldi) avec l’énergie du Rock symphonique et la modernité de l’Électro-classique.





Un concert pour l’espoir Ce rendez-vous marque le 4ème anniversaire de la résistance ukrainienne. Plus qu’un spectacle, c’est une mission solidaire l’intégralité des bénéfices sera reversée pour venir en aide aux orphelins en Ukraine.





Plongez dans la magie d’un instant suspendu et soutenez une noble cause. .

Salle des fêtes Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The village hall will be lit up by candlelight for an exceptional musical event.

An evening of talent and solidarity.

L’événement Les 3 Univers du Violoncelle Concert au profit des orphelins ukrainiens Arles a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme d’Arles