Les 3 univers du violoncelle Salle du Grès Martigues

Les 3 univers du violoncelle

Jeudi 26 février 2026 de 20h à 21h45. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26 21:45:00

2026-02-26

Ce concert s’inscrit dans le cadre d’une tournée caritative européenne commémorant le 4ème anniversaire de la guerre en Ukraine, et l’intégralité des bénéfices sera reversée au profit des orphelinats ukrainiens.

La magie du violoncelle à la lueur des bougies Venez vivre une expérience musicale immersive et solidaire, portée par le talent de Stas Fekete.

Une odyssée musicale qui traverse les époques, faisant dialoguer la majesté du baroque (Bach, Vivaldi) avec l’énergie du rock symphonique et la modernité de l’électro-classique.



Une approche révolutionnaire de l’instrument.

En utilisant des technologies de pointe, l’artiste enregistre et superpose ses propres mélodies en direct, transformant une performance solo en un puissant ensemble de violoncelles polyphonique.



– Programme

1. J.-S. Bach Suite n°1/prélude

2. Karl Jenkins Palladio

3. La station Loop présente

4. A. Vivaldi Winter

5. Stas Fekete Rain Dance

6. Stas Fekete Prelude

7. M. Skoryk Melodie



Entracte



8. Scorpions Still loving you

9. System of a down Lonely day (Journée de solitude)

10. Stas Fekete Supreme task

11. Eurythmics Sweet Dreams

12.Red hot chilli peppers Can’t stop

13.Metallica Nothing else matters (acoustique)

14.Barbara Pravi Voila



Plongez dans la magie des bougies et soutenez une noble cause.

Un évènement dédié au 4ème anniversaire de la résistance ukrainienne. .

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

This concert is part of a European charity tour commemorating the 4th anniversary of the war in Ukraine, and all proceeds will be donated to Ukrainian orphanages.

