Les 30 ans de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Touques Salle René Poret Trouville-sur-Mer
samedi 17 octobre 2026 · Salle René Poret · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Les 30 ans de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Touques
Salle René Poret 4 Rue Sir Bertrand Russell Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 20:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Samedi 17 octobre, de 18 h à 20 h 30, l’Amicale des sapeurs-pompiers de Touques fête ses 30 ans salle René Poret. Entrée libre.
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Touques souffle ses trente bougies et invite le public à célébrer l’événement.
Une soirée pour saluer trois décennies d’engagement au service du territoire et échanger avec celles et ceux qui la font vivre.
L’entrée est libre et ouverte à tous.
Infos pratiques :
– Date : samedi 17 octobre 2026
– Horaires : 18 h – 20 h 30
– Lieu : salle René Poret, école René Coty, 4 rue Sir Bertrand Russell
– Tarif : entrée libre .
Salle René Poret 4 Rue Sir Bertrand Russell Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
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English : Les 30 ans de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Touques
On Saturday 17 October, from 6.00 pm to 8.30 pm, the Touques Fire Brigade Association is celebrating its 30th anniversary at the René Poret Hall. Admission is free.
L’événement Les 30 ans de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Touques Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville
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