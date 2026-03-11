Les 30 ans de l’Énergie à Chooz

Chooz Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13

Au programme de votre visite guidée (sur inscription) les 13 et/ou 14 juin de 9h à 12h. Accompagné d’un salarié du site et d’un salarié retraité, venez découvrir de manière inédite les coulisses d’une centrale nucléaire. Après une conférence pour comprendre le fonctionnement d’un réacteur et le rôle du Groupe EDF, vous accéderez aux installations, avec un passage en salle des machines pour découvrir la turbine, avant d’explorer le simulateur de la salle de commande, véritable cœur du pilotage du réacteur et de la production d’électricité. Un regard croisé entre mémoire du site et expertise d’aujourd’hui. Visite guidée du sentier de la loutre (sur inscription) Les 13 et/ou 14 juin de 14h à 16h. Parce que produire une électricité bas carbone s’accompagne d’une vigilance constante pour l’environnement, le site agit au quotidien pour préserver la biodiversité et surveiller son impact sur le milieu naturel.Accompagné par l’association des Amis du Parc Naturel Régional des Ardennes, venez découvrir les actions concrètes menées en faveur de la faune et de la flore locales, les dispositifs de suivi environnemental et les engagements du site pour construire un avenir énergétique responsable.Entre nature et énergie, explorez une autre facette de la centrale, tournée vers la protection du vivant et les enjeux de demain.Réservez votre place et partez à la découverte d’un site où l’énergie rime aussi avec biodiversité. Bon à savoir Entrée gratuite À partir de 12 ans Inscription obligatoire. https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/751/events

Chooz 08600 Ardennes Grand Est

On the program for your guided tour (registration required): June 13 and/or 14, 9am to 12pm. Accompanied by a site employee and a retired employee, come and take a unique behind-the-scenes look at a nuclear power plant. After a talk to help you understand how a reactor works and the role of the EDF Group, you’ll be taken on a tour of the facilities, including a visit to the engine room to see the turbine, before exploring the control room simulator, the heart of reactor operation and electricity generation. A crossroads between the memory of the site and today?s expertise. Guided tour of the otter trail (registration required): June 13 and/or 14, 2 pm to 4 pm. Because producing low-carbon electricity goes hand in hand with constant vigilance for the environment, the site takes action on a daily basis to preserve biodiversity and monitor its impact on the natural environment. Accompanied by the Friends of the Ardennes Regional Nature Park association, come and discover the concrete actions taken in favor of local flora and fauna, the environmental monitoring systems and the site?s commitments to building a responsible energy future.Between nature and energy, explore another facet of the power plant, focused on the protection of life and the challenges of tomorrow.Reserve your place and set off to discover a site where energy also rhymes with biodiversity. Good to know Free admission Minimum age 12 Registration required. https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/751/events

